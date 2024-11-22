Получился жидкий фарш - что делать в этой ситуации? И не выбросишь, и слепить из него что-либо не получится. Но у опытных хозяек есть решение этой проблемы, и даже не одно. Что добавить в фарш, если он жидкий, и как еще его можно загустить - рассказываем ниже.
Что делать, если фарш на котлеты получился жидкий
Есть несколько способов, как загустить жидкий фарш. В него можно добавить:
- сухари для панировки - они впитают лишнюю жидкость, но с ними важно не переборщить, чтобы котлеты все-таки были мясными, а не хлебными;
- манку - она также заберет лишнюю влагу и добавит котлетам сочности;
- картофельный крахмал - на миску понадобится примерно 2-3 ст. л., но добавлять его нужно по чуть-чуть, порциями, сразу перемешивать и ориентироваться на консистенцию;
- картошку пюре или вареный рис - они содержат крахмал и работают примерно так же, как и он.
Можно не спешить добавлять в котлеты что-либо из вышеперечисленного, а просто хорошенько отбить фарш, и лишняя влага уйдет.
Если не помогло, положите полуфабрикат в холодильник - если фарш для котлет из свинины (то есть, с салом) или с маслом, то он "схватится".
И еще один, пожалуй, простейший способ из всех: нужно выложить фарш в марлю и просто отжать его.
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