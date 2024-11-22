Рассказываем, что добавить в фарш для котлет, если он получился жидкий, и котлеты из него не слепишь.

Получился жидкий фарш - что делать в этой ситуации? И не выбросишь, и слепить из него что-либо не получится. Но у опытных хозяек есть решение этой проблемы, и даже не одно. Что добавить в фарш, если он жидкий, и как еще его можно загустить - рассказываем ниже.

Что делать, если фарш на котлеты получился жидкий

Есть несколько способов, как загустить жидкий фарш. В него можно добавить:

сухари для панировки - они впитают лишнюю жидкость, но с ними важно не переборщить, чтобы котлеты все-таки были мясными, а не хлебными;

манку - она также заберет лишнюю влагу и добавит котлетам сочности;

картофельный крахмал - на миску понадобится примерно 2-3 ст. л., но добавлять его нужно по чуть-чуть, порциями, сразу перемешивать и ориентироваться на консистенцию;

картошку пюре или вареный рис - они содержат крахмал и работают примерно так же, как и он.

Можно не спешить добавлять в котлеты что-либо из вышеперечисленного, а просто хорошенько отбить фарш, и лишняя влага уйдет.

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Если не помогло, положите полуфабрикат в холодильник - если фарш для котлет из свинины (то есть, с салом) или с маслом, то он "схватится".

И еще один, пожалуй, простейший способ из всех: нужно выложить фарш в марлю и просто отжать его.

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