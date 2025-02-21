Сотрудники отелей поделились своими впечатлениями о чистоте в номерах после опыта работы.

Работники отеля поделились своими отзывами о работе, показав, что номера, скорее всего, являются не такими чистыми, как хотелось бы думать людям, пишет Express.

В частности сотрудники одного из отелей рассказали на туристическом форуме Reddit о секретах, которые они узнали во время работы, в том числе и о том, насколько грязными могут быть номера.

По их словам, несмотря на то, что горничные всегда убирают каждую комнату после гостей, некоторые вещи в номере остаются без внимания долгое время.

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"В большинстве отелей не стирают большое одеяло, а только простыни. В одном отеле, где я работал, белое одеяло стирали только тогда, когда на нем было действительно грязное пятно. Отель, в котором я только что начал работать, еще хуже. У них коричневые одеяла, которые буквально никогда не стирают", - отметил один из работников отеля.

Другие сотрудники отелей поделились своими впечатлениями о чистоте в номерах:

"А в Азии, я думаю, не принято иметь верхнюю простыню на кровати, поэтому вы просто должны выпотрошить грязное одеяло".

"По крайней мере, в отеле, где я работал в Европе, можно было зажаться между двумя простынями и не касаться большого одеяла, как только вы оказывались внутри. Теперь каждый раз, когда я еду в отель, я не могу прикоснуться к этим одеялам. Но я уверена, что некоторые из них на самом деле хорошие и стираются, надеюсь".

В то же время одеяла являются не единственными, которые не стирают. По словам работников, подушки также могут быть такими же грязными.

"Подушки под этими наволочками также грязные, покрытые желтыми/коричневыми пятнами, но я видел такое только здесь, в Южной Корее. Те, что я видел раньше, казались более водонепроницаемыми. Мне противно, наволочки не хватает, чтобы отгородиться от этого. И теперь я все еще ношу шлепанцы в душе, будто это общая ванная комната", - отметил один из работников.

В комментариях люди также поделились своими мыслями по этой теме:

"Если вы думаете, что одеяла плохие, подумайте о диванах и тому подобное. Их чистят максимум раз в год".

"Я делал сетевые инсталляции в отелях. Никогда не передвигайте кровати, лучше не знать. Иногда это использованные презервативы, иногда рвота, иногда и то, и другое".

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