Автомобилисты могут нанести серьезный ущерб своим бензиновым или дизельным автомобилям, допустив ошибку при заправке.

Владельцев бензиновых и дизельных автомобилей предупредили, что они могут вывести из строя ключевые компоненты, допустив простую ошибку при заправке топлива в свой автомобиль.

Ведущий механик Скотти Килмер предупредил, что автомобилисты рискуют "засорить" топливный насос, а также повредить фильтр и форсунку, заливая в свой автомобиль старый бензин или дизельное топливо, пишет Daily Express.

Автомобильный специалист рассказал, что старое топливо может "развалиться" в баке и вызвать проблемы для владельцев.

Видео дня

Топливо, полученное на заправке, не будет проблемой, но проблема возникает для участников дорожного движения, которые заказывают бензин и дизельное топливо и запасаются им дома или на работе.

Выступая на своем YouTube-канале, Скотти сказал: "Сегодня я расскажу вам, почему не надо заливать в машину старый бензин. Сейчас современный бензин представляет собой смесь всевозможных присадок и в нем даже есть 10 процентов этанола".

Он утверждает, что нельзя хранить его в банке более двух-трех месяцев, прежде чем он начнет "распадаться".

"Поэтому, если у вас есть бензин, который простоял два или три года или больше, вы не хотите его использовать и засорить топливный насос, топливный фильтр и топливную форсунку. Это того не стоит. Итак, что же делать, если вы паркуете свой автомобиль на шесть или девять месяцев или больше? Ну, вы покупаете химикаты для стабилизации топлива и заливаете их в бак, когда он наполовину полон. Затем вы наполняете бак доверху, чтобы в баке было меньше воздуха, способного окислить его", - добавил он.

Советы Скотти Килмера

Один из самых популярных автолюбителей на YouTube предупредил водителей, что модификация может повредить их машину и подвергнуть их более высокому риску несчастных случаев.

В недавнем видео Скотти предлагает автомобилистам дважды подумать, прежде чем занижать подвеску своего автомобиля.

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