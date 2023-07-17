Четвероногий любимец жительницы уничтоженного дома все это время лежал под кирпичами.

Из-под завалов дома во Львове, куда 6 июля попала российская ракета, спасли кота Черчилля. Об этом рассказала зоозащитница, председатель организации "Мировая ассоциация по вопросам животных Украины" Оксана Кошак.

"Это просто чудо! Сегодня, на 11-й день после попадания ракеты в наш дом, среди завалов коммунальщики нашли живого котика. И это также домашнее животное Оли. ... Оля была во дворе, сразу узнала своего Черчилля. Мы вместе завезли его в клинику. Кот обезвоженый, уставший, но есть аппетит", – написала она в Facebook.

В комментарии "Суспільне" Кошак отметила, что владелица кота страшной ночью 6 июля потеряла мать. Ее саму вместе с собакой удалось спасти, судьба двух их котов до сих пор оставалась неизвестной. Сегодня, ища в обломках своего дома документы, женщина смогла найти и одного из своих четвероногих любимцев.

"Когда она пришла сегодня документы искать, потому что есть возможность из соседнего подъезда зайти и в квартире что-то посмотреть, то вышел коммунальщик, который вынес кота на руках и говорит: "Чей кот?". Он прямо под кирпичами, под завалами лежал, у него не было ни одной щели, чтобы он мог выйти наружу. Оля сразу его узнала, взяла на руки, он прижался к ней и сразу уснул на руках, обомлел. Видно, что животное было истощено", – рассказывает зоозащитница.

Удар по Львову 6 июля - что известно

В ночь на 6 июля во Львове прогремели несколько громких взрывов. Во время ракетного удара пострадали одна из электроподстанций и жилой дом. Количество жертв обстрела российских оккупантов достигло десяти.

Этой ночью враг выпустил по Украине 10 "Калибров". Как сообщал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, сначала они летели в направлении Киева, но потом резко свернули на Львов.

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