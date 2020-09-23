Некоторые гости из Израиля и Франции попали в Украину еще до закрытия границ, но нарушили условия пребывания.

Группу хасидов задержали в Одесской области. Они пытались незаконно пересечь границу с Молдовой на микроавтобусе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда бус остановили, паломники выбежали из салона и начали танцевать. Впоследствии выяснилось, что 11 гостей из Израиля и Франции праздновали Новый год Рош-га Шана в Умани.

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Они успели попасть в Украину до правительственного запрета на въезд иностранцам из-за карантина, но условия пребывания нарушили, поэтому их принудительно доставят домой и на 5 лет запретят посещать Украину.

Паломничество хасидов в условиях пандемии

Летом МИД Израиля призвал украинскую власть принять меры для недопущения массовых собраний людей в Умани, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

18 августа правительства Украины и Израиля в совместном заявлении призвали хасидов из-за угрожающей эпидемической ситуации воздержаться от поездки в Умань, которую они посещают ежегодно по случаю иудейского нового года - Рош га-Шана.

27 августа Кабмин установил запрет на въезд иностранцев с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября.

15 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в Умань.

16 сентября в Офисе президента Украины призвали власти Беларуси не распространять ложных обнадеживающих заявлений для хасидов, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины может быть открыта для иностранцев.

В Офисе президента отметили, что каждое государство во время пандемии должно проводить прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19, и воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах.

16 сентября Кабинет министров принял решение о закрытии пункта пропуска «Новые Яриловичи».

По информации ГПСУ, по состоянию на утро 17 сентября на направлении пункта пропуска «Новые Яриловичи» оставались более 1 тысячи хасидов, которые прошли процедуры пограничного контроля на выходе из Беларуси и находятся вблизи линии государственной границы, планируя пересечь ее, несмотря на ограничения.

*** В 2019 году на празднование 5780-го иудейского Нового года (Рош га-Шана) в Умань прибыло более 30 тысяч паломников. В этом году празднование начинается вечером 18 сентября и завершается вечером 20 сентября.

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Автор: УНИАН