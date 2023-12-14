Не забудьте, что во время выполнения задания надо следить за временем.

Супергероем можно быть и в повседневной жизни, - возможно, вы обладаете невероятными способностями и просто ими не пользуетесь. Необычайная смекалка и внимательность также являются суперсилами.

Вы точно наделены невероятными способностями, если сможете за 9 секунд на волшебной оптической иллюзии разыскать курицу. Задача очень непростая, поскольку домашнюю птицу нужно найти среди большого количества коз.

Ваше внимание может рассеиваться, вы можете "переключаться" с объекта на объект, и из-за этого время может пройти, а желаемого результата не будет.

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Не допускайте этой грубой ошибки. Вы можете быстро пропустить изображенное через "сито" своей внимательности и найти домашнюю птицу. Будьте уверены в том, что точно разыщете курицу, и именно так и будет. Только не забудьте следить за временем при выполнении задания.

А теперь можно и показать вам, где же была курица.

Справьтесь с головоломкой для уникумов

Эта головоломка должна отобрать у вас всего 10 секунд. За это время необходимо среди кроликов найти воробья.

Если человек обладает блестящими способностями - исключительной внимательностью, то сможет справиться с этой задачей вовремя. Будьте готовы к тому, что придется хорошенько напрячь глаза.

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