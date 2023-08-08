Задача максимально простая: найти пчелку с маленьким жалом.

Только люди с острым зрением и натренированным вниманием способны увидеть на этом изображении пчелку, имеющую жало. Для многих это трудная задача.

Ваша задача в этой головоломке - найти одну пчелу на изображении, у которой все еще есть жало. Внимательно посмотрите на изображение, предоставленное Make My Blinds, и найдите маленькое пчелиное жало. Будьте максимально внимательными и сконцентрированными.

В этой головоломке нет ограничений по времени, поэтому уделяйте столько времени, сколько вам нужно. Но если вам нужна подсказка, мы будем рады предоставить ее вам! Справились? Если нет, то вот правильный ответ.

Видео дня

Ранее УНИАН предлагал интересную головоломку с изображением девочки. Только люди с острым зрением могут видеть три различия между этими картинками за 20 секунд. Для многих эта головоломка вообще не под силу.

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