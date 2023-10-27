Пушистые спрятались среди обычных предметов.

Только люди с отличным зрением и способностью концентрироваться могут отыскать на фотографии всех котов.

На снимке, опубликованном Indiatimes, можно увидеть большую гостиную. В этой тусклой комнате, среди груды мебели, вещей и игрушек, отдыхают четыре пушистых кота. Вам необходимо быстро найти всех.

Можете установить таймер, если уже имеете опыт в решении оптических иллюзий, чтобы сделать ее более сложной. Готовы испытать себя? Тогда начинайте!

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Ниже будет опубликован правильный ответ, что вы смогли проверить свои навыки поиска предметов и животных на фото.

Ответ:

Все это время животные были у вас прямо под носом. Так, один кот спит на стуле, другой - на когтеточке, третий - на кровати в правой части фото, а четвертый - скрутился калачиком в коробке напротив.

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Ранее УНИАН публиковал рисунок от венгерского художника Гергея Дудаша, который мастерски прячет животных и различные предметы в своих работах. Попробуйте найти бабочку всего за 20 секунд.

Также попробуйте отыскать на его рисунке трех птиц, которые удачно замаскировались среди сочных овощей и фруктов.

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