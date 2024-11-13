Среди новых гибридных автомобилей лидером рынка оказалась Toyota RAV4.

В октябре автопарк нашей страны пополнили более 1,9 тысячи гибридных легковушек (HEV i PHEV) - это на 7% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

Доля новых автомобилей среди них составила 63%, тогда как в октябре 2023-го она составляла 59%. Особой популярностью пользовались кроссоверы от японских производителей - Nissan и Toyota.

Среди новых авто на первом месте довольно ожидаемо оказалась Toyota RAV4, которая и раньше демонстрировала прекрасные показатели продаж. Среди импортируемых подержанных гибридов первое место занял "американец" Ford Fusion US.

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Тройка самых популярных новых гибридов выглядит так:

Toyota RAV4 - 261 единица;

Nissan Qashqai - 82;

Toyota Yaris Cross - 79.

Тройка импортируемых подержанных гибридных автомобилей:

Ford Fusion US - 54 единицы;

Toyota Prius - 46;

Toyota RAV4 - 38.

Гибридные автомобили - советы экспертов

Недавно специалисты Edmunds назвали пятерку лучших подержанных гибридных авто. По их мнению, желающим приобрести гибрид следует обратить внимание на Toyota Prius, Honda Accord Hybrid, Kia Niro, Toyota RAV4 Hybrid и Ford F-150.

Специалисты говорят, что Toyota Prius приятно удивит топливной экономичностью и универсальностью. В то же время, Honda Accord Hybrid имеет просторный салон и большой багажник.

А еще ранее эксперты назвали десятку лучших гибридных авто на рынке 2024-го. В список попали, в частности, BMW 550e, Mercedes-Benz C300e и BMW 230e Active Tourer.

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