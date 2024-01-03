Спасти ситуацию поможет простой картофель.

Стилисты утверждают, что многим женщинам к лицу седина. Но если она вас смущает и вы хотите от нее избавиться, то есть один очень простой способ. Для этого вам потребуется копеечный продукт и несколько минут вашего времени.

УНИАН рассказывает, как избавиться от седины в домашних условиях.

Как убрать седину - важное правило

У каждой хозяйки есть средство от седины, которое позволит решить эту проблему. Все просто - вам нужна картошка.

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Рецепт приготовления:

отварите картофель;

процедите воду;

нанесите раствор на влажные волосы;

походите так минут 5-10;

помойте волосы;

высушите их феном.

Специалисты говорят, что вода из-под вареного картофеля не только укрепит ваши локоны, но и затемнит их. При этом раствор нужно не просто нанести на волосы, но и сделать легкий массаж головы. Повторять процедуру нужно 1 раз в неделю. Это самый простой способ, как избавиться от седины.

Как закрасить седину - другой метод

Если вам не хочется заниматься этим дома или вы не знаете, чем закрасить седину еще, то оптимальный для вас вариант - обратиться в салон красоты. Там вам сделают профессиональное окрашивание.

Однако учитывайте, что это стоит недешево, а повторять процедуру нужно регулярно. Корни будут отрастать, поэтому седина со временем будет более заметной.

Теперь вы знаете, как избавиться от седых волос. Но прежде чем проводить подобные процедуры, вам все же стоит проконсультироваться со специалистом и определить, подходят ли эти средства от седины именно вашему типу волос.

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