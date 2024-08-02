Вам понадобится несколько ингредиентов, включая яблоки и имбирь.

Детокс-соки набирают популярность как освежающий способ очистить организм и поддержать общее состояние здоровья. Эти богатые питательными веществами напитки, часто приготовленные из смеси фруктов и овощей, могут помочь вывести токсины и улучшить здоровье кишечника, пишет shefinds.com.

"Некоторые детокс-соки специально разработаны для улучшения пищеварения, уменьшения вздутия живота и контроля веса, что делает их отличным дополнением к вашему распорядку дня для поддержания формы", - говорится в публикации.

На днях TikTok-блогер Исис Келлиер поделилась своим любимым рецептом детокс-сока. По ее словам, это идеальный летний освежитель, который поддерживает здоровье кишечника.

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Детокс-сок для здоровья кишечника - рецепт

Келлиер начинает с того, что нарезает на кусочки 3 зеленых яблока, половину пучка сельдерея, 1 лимон и кусочек имбиря. Она бросает все в блендер с чашкой воды и тщательно взбивает около минуты. Затем она процеживает сок, используя кувшин и сито.

После этого блогер переливает процеженный сок в банку, добавляет ломтик лимона и бросает несколько кубиков льда для освежающего холода.

Этот детокс-сок полезен для здоровья кишечника и поддержания формы по нескольким причинам:

Имбирь, ключевой ингредиент, обладает противовоспалительными свойствами и способствует пищеварению, помогая успокоить желудок и уменьшить вздутие живота.

Сельдерей с высоким содержанием клетчатки и воды поддерживает регулярный стул и предотвращает запоры, способствуя здоровью пищеварительной системы.

Высокое содержание воды в соке обеспечивает правильную гидратацию, необходимую для оптимального пищеварения.

Кроме того, зеленые яблоки и лимоны содержат витамины и антиоксиданты, пищевые волокна для поддержания здорового микробиома кишечника, витамин С для улучшения пищеварения и иммунной функции.

Напомним, ранее была названа закуска №1 с высоким содержанием белка для здоровья кишечника.

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