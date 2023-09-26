Дефицит в Советском Союзе был феноменом, который оставил глубокий след в истории страны. Этот период, который продолжался практически на протяжении всего существования СССР, оставил множество вопросов на устах и в воспоминаниях советских граждан. Давайте разберемся, что и почему было дефицитом в СССР.
Когда был дефицит товаров в СССР - ретроспектива
Сложно точно ответить, когда начался дефицит в СССР. Нехватка товаров появилась практически с момента установления советской власти в 1917 году. Время Второй мировой войны также усугубило ситуацию с дефицитом. Еще один кризис на товарном рынке СССР случился в 80-е.
Почему в СССР не было рынка - причина
В Советском Союзе отсутствовал развитый рынок из-за централизованной плановой экономики. Государство контролировало производство и распределение товаров, при этом в стране отсутствовало свободное предпринимательство и конкуренция.
Почему в СССР был дефицит товаров?
- Плановая экономика. Предприятия не имели мотивации улучшать качество продукции или повышать эффективность производства, так как цены и объемы производства были фиксированы государством.
- Большое количество бюрократических преград приводило к неэффективному использованию ресурсов и частому оттоку товаров на "черный" рынок, где они продавались по завышенным ценам.
- СССР отставал в разработке новых технологий. А еще для производства некоторых товаров требовалось импортное сырье, которое было недоступно в нужных количествах.
- Милитаризация экономики. Большая часть ресурсов и финансов была направлена на военные нужды. Это оставляло ограниченные ресурсы для гражданского сектора и производства потребительских товаров.
В результате всех этих факторов дефицит стал одной из характерных черт советского периода, приводя к долгим очередям, недовольству населения и нестабильности в экономике страны.
Какой дефицит был в СССР - список
В СССР дефицитом были самые обыкновенные для современного человека товары. Основными категориями были продукты питания, бытовая техника, предметы роскоши, а также различные импортные "диковинки":
- легковые автомобили и запчасти к ним;
- мебель иностранного производства (например, венгерская или польская);
- сантехника, обои и кафель;
- бытовая техника (электроинструменты, магнитолы, аудио и видеокассеты);
- парфюмерия и косметика;
- качественная одежда и обувь, а также детские товары (распашенки, пеленки, подгузники);
- экзотические фрукты (бананы, мандарины, апельсины);
- кофе и какао;
- мясо и вареная колбаса;
- презервативы и противозачаточные таблетки.
Эти товары часто отсутствовали на полках магазинов. Вообще дефицит товаров в Советском Союзе можно описать одним емким словом "все". Потому что не хватало буквально всего, а если и было, то ужасного качества. Зачастую людям приходилось ездить в крупные города, чтобы после нескольких часов в длинной очереди стать счастливым обладателем новых туфель на негнущейся подошве.
Как доставали дефицит в СССР - методы выживания
Граждане СССР боролись с дефицитом разными способами: через знакомства с работниками торговли, на "черном" рынке или при помощи системы "блатных" связей.
Также некоторые товары можно было приобрести за талоны. Например, талоны на обручальные кольца и свадебное платье выдавались молодым парам после подачи заявления в ЗАГС.
Все эти факторы суммировались, делая дефицит одной из характерных черт советской экономики и оставив глубокий след в истории этой страны.
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