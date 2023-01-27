Шоколад, наверное, один из самых популярных десертов в мире. Но он може огорчить своим внешнем видом.

Шоколад - это лакомство на все времена и возраста. Как можно отказать себе в кусочке сладкого шоколада - не представляем. От количества видов этого десерта разбегаются глаза, но наверное, каждый сталкивался с такой разочаровывающим дополнением как белый налет.

УНИАН разбирался, почему появляется белый налет на шоколаде и можно ли есть такую сладость.

Ранее мы говорили о том, как сделать шоколадный крем для торта самостоятельно.

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Почему на шоколаде появляется белый налет – банальная причина

Белый налет на шоколаде – это натуральные масла какао-бобов. Они проступают на поверхности в том случае, когда сладости неправильно хранили. К примеру, были резкие перепады температур.

Кроме того, такой налет может появляться, если производитель использовал синтетический сахар.

Можно ли есть шоколад с белым налетом – неожиданный ответ

Учитывая то, что белый налет не является признаком испорченного продукта, то такой шоколад есть можно. Он абсолютно безвреден для здоровья человека.

Кроме того, белый налет на шоколаде подтверждает его натуральность. Дело в том, что заменители какао-масла не дают такого эффекта.

Что делать если шоколад побелел – простой совет

Несмотря на то, что шоколад с белым налетом не очень эстетичен внешне, но его легко можно использовать для выпечки, например, для печенья с шоколадной крошкой.

Или же его можно просто съесть, ведь налет не влияет на вкусовые качества любимого десерта.

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