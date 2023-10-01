Специалист рассказала, что определенные повадки собаки могут отражать черты характера их хозяев.

Дрессировщица собак Кейт Хембри из Бостона объяснила, почему характер собаки может многое рассказать о личности и идентичности своего владельца, пишет Newsweek.

По ее словам, поведение и темперамент домашней собаки на самом деле могут быть прямым отражением уникального характера ее хозяина.

"Личность развивается посредством генетики и окружающей среды, которые так или иначе влияют на обучение, а также на формирование характера собаки. В зависимости от конкретной среды, в которой живет собака, определенные черты личности могут в конечном итоге отражать черты характера их владельца", - сказала Хембри.

Она добавила, что, например, владелец, который чрезвычайно активен и интересуется такими видами деятельности, как пешие походы, путешествия и вовлекает собаку в свои приключения, может иметь питомца с очень общительным, энергичным характером.

При этом отмечается, что, хотя значительная часть личности домшних собак сформирована нами, их идентичность, уникальная и принадлежащая к определенной породе, также играет большую роль.

Хембри добавила, что собаки, демонстрирующие экстремальное поведение, с большей вероятностью унаследовали эти черты от своей породы или с раннего детства.

Ранее УНИАН писал, что зооэкстрасенс советует не фотографировать животных без их разрешения.

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