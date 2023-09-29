Она рекомндует обязательно спрашивать у питомцев, можно ли их запечатлеть.

Зооэкстрасенс Никки Васконез учит людей слышать голоса своих животных. Она советуют обязательно спрашивать разрешения у своих питомцев перед тем, как фотографировать их, пишет Mirror.

Никки убеждена, что владельцы должны объяснять своим животным, почему они хотят их сфотографировать, прежде чем тянуться к камерам. Она утверждает, что питомцы, как и люди, могут не хотеть, чтобы их снимали, или же наоборот - быть в правильном настроении для позирования на камеру.

"В следующий раз, когда вы захотите сфотографировать своего питомца, прежде чем взять камеру, спросите его разрешения и объясните, почему вы хотите сфотографировать его в этот момент, - заявила Никки. - Спрашивая разрешения и объясняя, почему вам нужна фотография, вы получите другой результат. Я слышу это от своих клиентов снова и снова. Они делают эти два простых шага, и иногда животные позируют. Но на самом деле ваше животное может просто никогда не хотеть фотографироваться, и вы должны уважать это".

По ее мнению, именно такое уважительное отношение способно изменить мнение питомца, и он будет позировать.

В комментариях пользователи отреагировали на призыв Никки по-разному: "Я определенно это заметила! Это правда! Моя собака всегда смотрела в противоположную сторону, и я начала говорить ей, что очень важно, чтобы он был на наших семейных фотографиях, и теперь он так хорошо позирует. Серьезно, я так впечатлена"; "Да, мои все ведут себя так, как будто они находятся в программе защиты свидетелей, когда появляется камера"; "Мне придется это попробовать! Я пообещал себе, что буду фотографировать ее каждый день"; "О боже! Это действительно сработало! Я спросил, объяснил и похвалил своего щенка. Она села прямо передо мной и смотрела в камеру, пока я не закончил".

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