Этот экзотический фрукт обладает витаминами, помогающими человеку быстрее заснуть.

Оказывается, ананас - это не только вкусный экзотический фрукт, который у многих ассоциируется с "Пина коладой". Он способен значительно улучшить качество вашего сна и помочь забыть, что такое бессонница.

Подробнее в уникальных свойствах ананаса разбирался портал EatingWell. Спойлер: если вы думаете, что употребление "ананаса на ночь" опасно для желудка из-за его кислоты, вы ошибаетесь.

Как ананас может повлиять на способность человека заснуть

Ананас помогает поддерживать выработку мелатонина, именно его часто называют тем самым "гормоном сна", ведь его количество в организме напрямую влияет на этот процесс, а недостаток обуславливает бессонницу. По словам зарегистрированного диетолога Келси Куник, существуют научные основания для таких утверждений.

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Например, исследование, опубликованное в Journal of Agricultural and Food Chemistry в 2021 году, показало, что употребление ананаса повысило уровень мелатонина у участников эксперимента на 266%. В нем говорится, что ананас не только помогает организму вырабатывать мелатонин, но и влияет на уровень серотонина и триптофана - еще одного соединения, важного для наших фаз сна.

Также о положительном влиянии ананаса на уровень серотонина свидетельствует исследование, представленное в 2022 году в Европейском журнале питания.

Вместе с тем Гарвардская медицинская школа заявляет, что серотонин - действительно один из тех самых "гормонов сна", на который человек часто даже не обращает внимания в этом контексте.

Ананас также богат магнием - он известен своими расслабляющими мышцами, которые потенциально помогают успокоить нервную систему и облегчают расслабление и засыпание. Обзор журнала за 2023 год Biological Trace Element Research пришел к выводу, что существует связь между уровнем магния и лучшим качеством сна.

Сколько полезно есть ананаса

О плюсах от употребления ананаса понятно, а как насчет его ежедневной нормы в день. За данными Министерства сельского хозяйства США, ананасы богаты витамином С и могут дать нашему телу 79 миллиграммов этого важного питательного вещества всего лишь в одной порции (примерно чашка). Это составляет примерно 90% от рекомендуемой суточной нормы. Поэтому, если не имеете противопоказаний от врача, смело употребляйте этот фрукт.

Можно ли есть ананас на ночь

А вот и время для развенчания распространенного мифа о том, что есть ананас на ночь - это потенциальный путь к гастриту. Этот фрукт богат клетчаткой, поэтому не только "не помешает" вам вечером, но и снизит вашу потенциальную жажду перекусить чем-нибудь перед сном.

"Лучше всего есть ананас на ночь как часть сбалансированного ужина или перекуса. Содержание клетчатки в ананасе поможет утолить голод, предотвращая возникновение ночного влечения к еде, которое может нарушить ваш сон", - говорится в материале.

В то же время диетолог Куник высказывает некоторые предостережения касательно употребления ананасового сока. Из-за высокого содержания сахара, он может, наоборот, помешать вам заснуть. "Пейте ананасовый сок сразу после еды или с закусками, богатыми белками и жирами, чтобы замедлить переваривание сахара, содержащегося в ананасовом соке", - рекомендует она.

Эксперты заявили о секрете качественного ночного сна

Напомним, ряд экспертов утверждает: не так важно, сколько именно часов вы спали ночью, важнее именно качество сна, которое вы получили.

Также один из важнейших залогов хорошего сна - его регулярность. Тело любит, когда мы относимся к нему предсказуемо. Поэтому важно стараться ложиться и вставать примерно в одно и то же время каждый день.

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