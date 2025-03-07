Эта простая подкормка помогает орхидеям расцветать снова и снова.

Орхидеи славятся своими огромными цветами, способными украсить любой интерьер. Однако добиться цветения от этих растений бывает непросто.

Любитель растений, известная в сети как Кива Крити, поделилась своим рецептом обильного и частого цветения орхидеи.

Девушка сняла видео, на котором показала, что удобрять цветок необходимо с помощью банана.

Видео дня

Свежую банановую кожуру следует нарезать на кусочки и залить водой. Когда кожура потемнеет - удобрение готово.

В видеоролике в социальных сетях Кива показала, как она поливает орхидею обогащенной водой над раковиной, позволяя излишкам жидкости легко выходить.

"Подкармливайте орхидеи и ждите, пока вода не стечет" - посоветовала она. по словам девушка такая подкормка способствует здоровью и предотвращает возможные грибковые заболевания.

Цветовод также рекомендовала людям повторять этот процесс каждые 10 дней во время цветения. Девушка говорит, что у нее орхидеи цветут дважды в год благодаря этому рецепту.

Напомним, ранее флорист рассказала, что делать, чтобы орхидея начала цвести. Она дала два лайфхака, как исправить ситуацию. Для этого совершенно необязатлеьно бежать в магазин за дорогим удобрением или устраивать "танцы с бубном". Важно лишь изменить место, где находится цветок, и изменить схему полива.

Вас также могут заинтересовать новости: