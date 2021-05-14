Ведущая прогноза погоды Дженнифер МакДермед на американском телеканале Fox 9 в штате Миннеаполис не смогла удержаться от смеха, когда заметила, что на экране произошел курьезный технический сбой.
Об этом сообщает Daily Mail.
В прямом эфире на карте сзади нее начали появляться множество ее «клонов» - это были стоп-кадры, наложившиеся на экран.
«О, это круто! Но что происходит? Я действительно не знаю, что происходит!» - прокомментировала она.
После этого МакДермед начала громко смеяться и двигать руками так, чтобы положение ее тела на новых стоп-кадрах менялось.
Технические трудности вскоре были устранены, но МакДермед продолжала смеяться до конца прогноза погоды. В конце выпуска ведущая обратилась к зрителям и извинилась за техническую ошибку.
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