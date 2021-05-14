В прямом эфире на карте сзади нее начали появляться множество ее "клонов".

Ведущая прогноза погоды Дженнифер МакДермед на американском телеканале Fox 9 в штате Миннеаполис не смогла удержаться от смеха, когда заметила, что на экране произошел курьезный технический сбой.

Об этом сообщает Daily Mail.

В прямом эфире на карте сзади нее начали появляться множество ее «клонов» - это были стоп-кадры, наложившиеся на экран.

«О, это круто! Но что происходит? Я действительно не знаю, что происходит!» - прокомментировала она.

После этого МакДермед начала громко смеяться и двигать руками так, чтобы положение ее тела на новых стоп-кадрах менялось.

Технические трудности вскоре были устранены, но МакДермед продолжала смеяться до конца прогноза погоды. В конце выпуска ведущая обратилась к зрителям и извинилась за техническую ошибку.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко