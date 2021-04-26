На видеокассете были серии «Сабрины - маленькой ведьмы».

Жительница США Кэрон Макбрайд случайно узнала, что объявлена в розыск из-за видеокассеты, взятой напрокат 21 год назад.

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Женщина хотела изменить фамилию в водительских правах, но выяснила, что находится в розыске в Оклахоме.

«Мне сказали, что меня разыскивают за тяжкое преступление - хищение денег. Когда я об этом узнала, у меня чуть не случился сердечный приступ», - рассказала Макбрайд.

На видеокассете были серии «Сабрины - маленькой ведьмы». По словам женщины, она не помнит, как брала кассету, да и сам сериал никогда не смотрела.

Она предполагает, что оформить прокат на её имя мог бывший сожитель, у которого были маленькие дети.

Видеопрокат давно закрылся, поэтому в этом деле нет потерпевших. Обвинительное заключение должны аннулировать в ближайшее время.

Can you imagine being a WANTED FELON for never returning a VHS tape to a movie rental business? Well, that's exactly what happened to an OK woman after she never returned Sabrina the Teenage Witch 21 years ago. Hear from her&how this bizarre incident has impacted her life at 9. pic.twitter.com/Vv0oSxsXF1 — Erika Stanish (@Erika_Stanish) April 23, 2021

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Автор: Людмила Жерновская