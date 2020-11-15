Инцидент произошел в Шипиловском ЗАГСе в Царицыне.

В московском ЗАГСе из-за сбежавшей невесты африканцы устроили массовую драку и украли у гостя сумку с деньгами.

Читайте такжеНе поделили церковь: на Ривненщине селяне устроили драку из-за храма (видео)Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Драка произошла в Шипиловском загсе в Царицыне. Там на свадьбу нигерийца Габриэля собрались его соплеменники. Однако невеста в ЗАГС не явилась. Жених решил, что в этом виноват присутствующий гость по имени Самуэль Модуре. Началась массовая драка.

Ее смогли разнять другие гости. Жених и его друзья забрали у Самуэля сумку с деньгами, заявив, что тот должен за банкет 125 тысяч рублей.

«Позже Габриэль отправил Модуре его сумку на такси, а когда тот открыл ее, то увидел, что в ней не хватает 185 тысяч рублей. Нигериец пошёл в полицию и накатал заявление, копы начали проверку», – говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН