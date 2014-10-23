Ночью в российской Думе раскурочили банкомат

Об этом в своем Twitter сообщил депутат Александр Сидякин, сопроводив пост фотографией раскуроченного банкомата Сбербанка.

Как сообщает российское издание Лента.ру, депутат заявил, что инцидент произошел на 12-м этаже здания, недалеко от его кабинета.

Читайте такжеСМИ Швейцарии увидели в рекламе Сбербанка России отсылку к нацистской песне «Уже шутим, что все устроил Пономарев (единственный российский оппозиционный депутат - ред. )», — заявил Сидякин, отметив, что в настоящий момент банкомат огорожен и вокруг стоят сотрудники в штатском.

Позже начальник управления Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Юрий Шувалов заявил РИА Новости, что банкомат поврежден и выведен из строя, однако «никаких денежных средств не похищено».