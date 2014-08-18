Британский университет выделяет стипендию на исследование шоколада

В Кембриджском университете появилась стипендия «доктора шоколадных наук» — разработчика формулы термостойкого шоколада, сообщает Lenta.ru со ссылкой Metro. Соответствующее объявление было размещено на сайте вуза.

Для специалиста приготовили место в департаменте химической инженерии и биотехнологии. Главной обязанностью ученого станет изучение влияния теплого климата на потребительские свойства шоколада с тем, чтобы уменьшить воздействие температурных факторов на сохранность формы лакомства.

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Среди требований к претендентам руководство высшего учебного заведения указало наличие степени бакалавра, опыт исследовательской работы и любовь к шоколаду.

Будущему «доктору шоколадных наук» решили поручить не только исследовательскую работу, но и чтение лекций студентам.

По окончании работы над проектом ученый получит степень PhD (доктор наук).