Парламент Британии отказался от приемного кота из страха перекормить его

Об этом пишет The Daily Telegraph.

По мнению представителей палаты, члены парламента, которые любят кошек, обязательно будут угощать животное, то растолстеет и не сможет выполнять свои обязанности: кота хотели взять, чтобы он ловил в здании крыс и мышей. Кроме того, за котом, как считают в парламенте, не смогут подобающим образом присматривать, и он может попасть под машину или отравиться, добравшись до ядовитых приманок для вредителей, отмечает Лента.ру.

Читайте такжеЕС упрощает правила перевозки домашних животныхКота для парламентариев предложили в приюте Battersea Dogs and Cats Home, одном из старейших подобных учреждений в Великобритании. Оно известно среди прочего тем, что именно оттуда был взят бело-полосатый кот Ларри, который занимает должность крысолова при резиденции премьер-министра страны Дэвида Кэмерона на Даунинг-стрит, 10.

Крысы и мыши являются распространенной проблемой в правительственных зданиях британской столицы. Вредители заводятся там, поскольку постройки очень старые, и в них много лазов, которые привлекают грызунов. Только в период с 2012 по 2013 годы на уничтожение грызунов было потрачено 73,5 тысячи фунтов. С начала этого года в парламентской комнате для чаепитий видели уже трех мышей.