Папе Римскому подарили шоколадного двойника

Международный кондитерский концерн преподнес в подарок папе Франциску его шоколадного двойника, выполненного в натуральную величину. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на ватиканскую газету Osservatore Romano.

Скульптура, изготовленная из какао-бобов, собранных близ озера Атитлан в Гватемале, была вручена римскому первосвященнику во время коллективной аудиенции на площади Святого Петра. Помимо этого, президент кондитерского объединения передал в распоряжение Франциска полторы тонны шоколада. Понтифик уже заявил, что намерен раздать его бездомным жителям Рима.

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Как правило, полученные подарки Франциск передает на благотворительные цели. Так, например, в июне прошлого года байкеры преподнесли понтифику мотоцикл Harley-Davidson, который он пожертвовал католической благотворительной организации Caritas Roma. В четверг мотоцикл был продан с аукциона Bonhams в Париже за 241,5 тыс. евро, при том, что устроители аукциона надеялись выручить за мотоцикл знаменитой фирмы от 12 до 15 тыс. евро. Впрочем, Папа Римский никогда не управлял этим мотоциклом, однако оставил на его баке свой автограф.

Деньги, вырученные от продажи, пойдут на реконструкцию столовой и общежития для бедных Don Luigi Di Liegro, сообщают итальянские СМИ.

Следует также отметить, что список изображений папы Римского Франциска растет. В нем уже числятся восковая фигура нового понтифика в музее итальянской столицы, а также его мозаичный портрет в римском храме апостола Павла "вне городских стен" (Сан-Паоло-фуори-дей-мури).