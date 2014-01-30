В Италии поймали наркоманов, похитивших кровь Иоанна Павла II

Кровь Иоанна Павла ІІ была украдена

Об этом пишет Лента.ру.

У подозреваемых в краже изъяли металлическую оправу, в которую был вмонтирован контейнер с кровью. Наркоманы подумали, что оправа представляет ценность, поэтому оставили ее себе. Сам же пузырек с тканью, пропитанной кровью понтифика, они выбросили, не найдя в нем ничего интересного.

Сейчас полиция и карабинеры заняты поисками реликвии в месте, на которое указала предполагаемые воры.

Пузырек был украден из небольшой церкви Святого Петра в гористом регионе Абруццо в центральной части Италии. Понтифик часто навещал эту церковь в прошлом.

Сейчас в мире сохранились только три образца крови Иоанна Павла II, скончавшегося в апреле 2005 года. Один из них и был похищен.

Ожидается, что в апреле 2014 года на специальной церемонии в Ватикане Иоанн Павел II будет официально причислен к лику святых.