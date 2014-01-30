Премьер Японии просит себя бить перед принятием важных решений
16:26, 30 января 2014Курьёзы
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ просит бить себя палкой каждый раз перед тем, как он принимает важное решение.
Премьер Японии просит себя бить перед важными решениями
Об этом сообщает испанское издание El Mundo, на сайте которого опубликовали видео с Премьер-министром Японии.
"Политик практикует в одном из японских храмов вид медитации, который помогает ему войти в состояние "дзен" и спокойно принимать вызовы. Его уверенность основана на том, что все надо делать спокойно", - говорится в сообщении.
В статье также отмечается, что Синдзо Абэ должен выдержать все удары палкой и не закричать.
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