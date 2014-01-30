Премьер Японии просит себя бить перед принятием важных решений

Об этом сообщает испанское издание El Mundo, на сайте которого опубликовали видео с Премьер-министром Японии.

"Политик практикует в одном из японских храмов вид медитации, который помогает ему войти в состояние "дзен" и спокойно принимать вызовы. Его уверенность основана на том, что все надо делать спокойно", - говорится в сообщении.

В статье также отмечается, что Синдзо Абэ должен выдержать все удары палкой и не закричать.