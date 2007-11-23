Учительницу уволили за съемки в порнофильмах

Итальянская учительница отстранена от преподавательской деятельности из-за того, что помимо работы она снималась в порнофильмах, сообщает Лента.русо ссылкой на Reuters. Как заявили в четверг власти итальянского региона Фриули-Венеция-Джулия, поведение Анны Чириани (Anna Ciriani) в свободное время "не совместимо с образовательным процессом".

По словам самой Чириани, фигурирующей в эротических шоу и интернет-порнографии под псевдонимом Madameweb, ее хобби никогда не мешало основной работе. "Мое поведение в школе всегда было профессиональным и безукоризненным", - утверждает итальянка.

Пять лет назад Анне Чириани уже пришлось покинуть предыдущее место работы - среднюю школу в городе Порденоне, где она преподавала итальянскую литературу. Ученики обклеили туалеты учебного заведения ее фотографиями в обнаженном виде, скачанными из Интернета.

Женщина переехала в соседний городок, где вела вечерние занятия для взрослых студентов. Неприятности у нее начались после того, как в сети появилась видеозапись ее выступления на прошедшем в октябре берлинском фестивале эротики, пользующаяся большой популярностью. Местные власти приняли решение окончательно отстранить Чириани от преподавания.