Вебстер назвал самые популярные слова 2012 года
09:18, 02 января 2013Курьёзы
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Самыми популярными словами 2012 года по версии словаря Вебстера стали «капитализм» и «социализм».
Вебстер назвал самые популярные слова 2012 года
Эксперты лексикографического проекта традиционно основывают свой выбор на количестве англоязычных запросов пользователей.
Интерес к словам «капитализм» и «социализм» был наиболее острым во время предвыборной кампании в США, особенно при обсуждении кандидатами своих программ в области здравоохранения.
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