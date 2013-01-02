Вебстер назвал самые популярные слова 2012 года

Эксперты лексикографического проекта традиционно основывают свой выбор на количестве англоязычных запросов пользователей.

Интерес к словам «капитализм» и «социализм» был наиболее острым во время предвыборной кампании в США, особенно при обсуждении кандидатами своих программ в области здравоохранения.

Эхо Москвы