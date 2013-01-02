Конгресс США утвердил план предотвращения «фискального обрыва»

Об этом сообщает Lenta.ru по информации Agence France-Presse.

Соглашение предусматривает отмену налоговых льгот для граждан США, чей годовой доход превышает 400 тысяч долларов (450 тысяч долларов для семей). В результате принятия соглашения автоматический секвестр бюджета - сокращение общих расходов бюджета США на 1,2 триллиона долларов в 2013-2021 годах - откладывается на два месяца.

Документ был одобрен 257 голосами членов Палаты представителей против 167 голосов. Для окончательного принятия соглашения оно должно быть подписано президентом США Бараком Обамой. Как ожидается, это произойдет в ближайшие часы.

Согласно документу, граждане США с годовым доходом свыше 400 тысяч долларов должны будут платить налоги в размере 39,6 процентов. Кроме того, соглашение предусматривает повышение налога на недвижимость стоимостью от 10 миллионов долларов. Как ожидается, эти меры позволят увеличить госдоходы на 600 миллиардов долларов в течение 10 лет.

Соглашение было принято после долгих обсуждений в Палате представителей. На первом заседании палаты, которое прошло днем 1 января, республиканское большинство отклонило голосование, настаивая на внесении поправок к соглашению. Так, республиканцы предлагали дополнительно сократить госрасходы на 330 миллиардов долларов, чего не предусматривал документ, одобренный Сенатом США ранее в тот же день.

Республиканцы предлагали вернуть соглашение на повторное рассмотрение Сенатом США после внесения необходимых поправок. Однако после переговоров с лидерами Сената, которые высказались против изменений, члены Палаты представителей отказались от плана изменения соглашения.