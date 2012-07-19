От Гренландии откололся гигантский айсберг

Согласно данным, полученным со спутников НАСА, от ледника Петерманна в Гренландии откололся огромный айсберг, площадь которого превышает 100 кв. километров.

Как передает CyberSecurity.ru, изображения со спутника говорят о том, что айсберг откололся от края ледника, и это могло произойти, скорее всего, под влиянием повышающихся температур в окружающей среде. В 2010 году от ледника Петерманна уже откололся супер-айсберг площадью около 250 кв. км.

Эксперты говорят, что еще пару лет назад они рассматривали ледник Петерманна как один из наиболее стабильных, но изменения, происходящие с ним за последние два с половиной года, заставляют удивляться даже самых отъявленных скептиков в рядах ученых-климатологов.

«Пока рано говорить о крахе ледника в целом, но сегодняшний откол айсберга - это, безусловно, знаковое событие, - говорит климатолог НАСА Эрик Ригно. У нас есть данные мониторинга динамики айсбергов и ледников за последние 150 лет. Никогда мы не видели такого быстрого и глобального таяния льда».

Отколовшиеся айсберги-гиганты - это не только катастрофа для природы, но и серьезная опасность для плавучих станций, нефтяных буровых вышек, а также судов и прибрежных сооружений, так как глыба льда в 100 кв. км имеет массу в сотни миллионов тонн и может нанести серьезные повреждения даже очень прочным конструкциям.