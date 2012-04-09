В Крыму состоится «Парад тюльпанов»
21:59, 09 апреля 2012Курьёзы
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Выставка цветов на южном берегу Крыма будет длиться две-три недели.
В Крыму представят более 160 сортов тюльпанов
В Никитском ботаническом саду на южном берегу Крыма 14 апреля откроется выставка "Парад тюльпанов", на которой будут представлены более 160 сортов цветов отечественной и зарубежной селекции.
Мероприятие посвящено 200-летию основания сада, сообщили УНИАН его сотрудники.
"Специально к юбилею вывели новый сорт тюльпана, он будет презентован во время выставки", - отметили организаторы.
Выставка продлится в течение двух-трех недель.
Никитский ботсад основан в 1812 году и является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины.
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