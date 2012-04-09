В Крыму состоится «Парад тюльпанов»

В Никитском ботаническом саду на южном берегу Крыма 14 апреля откроется выставка "Парад тюльпанов", на которой будут представлены более 160 сортов цветов отечественной и зарубежной селекции.

Мероприятие посвящено 200-летию основания сада, сообщили УНИАН его сотрудники.

"Специально к юбилею вывели новый сорт тюльпана, он будет презентован во время выставки", - отметили организаторы.

Выставка продлится в течение двух-трех недель.

Никитский ботсад основан в 1812 году и является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины.