Победитель кулинарного рейтинга съел килограмм сала за 9 минут

Агентство УНИАН и интернет-проект “Тут и там” назвали победителей рейтинга кулинарных фестивалей и праздников Украины “Ели-пили-2011”.

По итогам прошлого года, сообщают организаторы, заявки на участие в рейтинге подали более 30 кулинарных фестивалей и праздников, которые проводились на территории Украины – от сельских и районных до всеукраинских и международных. “При формировании рейтинга, - говорит председатель экспертного совета рейтинга, главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО, - учитывались разные критерии: сколько лет фестивалю или празднику, как много гостей и участников приняли в нем участие, какова география фестиваля, какие рекорды были установлены. Поскольку тяжело сопоставить разные по масштабам, географии и статусу фестивали, мы отошли от прошлогоднего простого ранжирования фестивалей по принципу “первое-второе и последующие места”, и выбрали лучшие фестивали и праздники по нескольким номинациям”.

В номинации «Самые масштабные фестивали», сообщают организаторы, лидерами признаны: Фестиваль любителей сала “С любовью … к салу” (Луцк), Фестиваль “Червене вино” (Мукачево, Закарпатье), Фестиваль вина и меда “Солнечный напиток” (Ужгород), Праздник сыра и вина, Праздник шоколада, “На кофе во Львов” и Праздник пампуха (все - Львов).

В номинации “Самые креативные фестивали” лучшими признаны: Фестиваль дерунов в Коростене (Житомирщина), “Короп-фест” (Тернопольщина), Фестиваль скотобойцев в селе Геча (Закарпатье), Фестиваль любителей сала “С любовью … к салу” (Луцк) и Фестиваль клубники в Черкассах.

В номинации “Удачный старт” (фестивали и праздники, состоявшиеся в первый раз) лучшим стал Фестиваль вина в Киеве.

В номинации «Самая вкусная традиция» вне конкуренции был Фестиваль “Червене вино” (Мукачево, Закарпатье), который проводился в 16-й раз (ближайшие соперники - Фестиваль вина и меда “Солнечный напиток” (Ужгород) и Праздник арбузов в Херсонской области прошли в шестой раз).

В номинации “Рекорды от гурманов” победили: изготовление футбольного мяча из сала диаметром более 6 метров и весом более 400 кг и конкурс на скорость поедания сала, где победитель съел 1 кг сала с новым мировым рекордом - менее чем за 9 минут – на Фестивале “С любовью к… салу “ в Луцке; выпекание 20-метровых блинов на Празднике Масленицы в Черкассах; арбуз весом 32,6 кг на Фестивале арбузов в Херсонской области; приготовление 42-метрового клубничного желе - на Фестивале клубники в Черкассах; составление из 15 тысяч элементов гигантского шоколадного сердца - на Празднике шоколада во Львове, и создание по старинному рецепту (без муки) 120-килограммового сырника - на Празднике сыра и вина во Львове.

“С каждым годом украинские кулинарные праздники становятся все более интересными и более разнообразными, - комментирует итоги рейтинга руководитель сайта “Тут и там” Владимир ЗМАЖЕНКО. – Больше всего фестивалей посвящено, конечно, трем старинным украинским “фишкам” – борщу, салу и вареникам. Формируются и свои традиции в регионах, на карте страны можно обозначить даже новые кулинарные столицы. “Хлебная столица” - Черкащина, где уважают хлебопашеские традиции и проводят много праздников, связанных с хлебом. “Сладкой столицей” все больше становится Львов с его фестивалями кофе, шоколада, пампуха и другими. Наконец, “мясной столицей” по праву является Закарпатье, где не разучились печь целого быка на вертеле и проводят регулярные смотрины оппонентов-вегетарианцев”.

В этом году, сообщают организаторы, рейтинг кулинарных фестивалей и праздников “Ели-пили” был сформирован во второй раз.