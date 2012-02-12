Депутат греческого парламента бросил в министра законопроект на 700 страниц

Депутат греческого парламента запустил в министра финансов 700-страничным законопроектом, однако промахнулся, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во время обсуждения кредитного соглашения с ЕС, которое правительство намерено провести через парламент в ускоренном порядке уже в ночь на понедельник. Депутат Георгиос МАВРИКОС от Коммунистической партии Греции швырнул том из зала в сторону трибуны, где сидел министр финансов Эвангелос ВЕНИЗЕЛОС, чем вызвал возмущение однопартийцев министра - социалистов. Законопроект не долетел до трибуны, и никто не пострадал.

Законопроект представляет собой том примерно в 700 страниц в мягком переплете, который включает греческий и английский тексты соглашения с "тройкой" международных кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ). Три основных аспекта документа - 130-миллиардный пакет финансирования Греции, рекапитализация греческих банков, списание суверенного долга перед частными кредиторами примерно на 100 миллиардов евро и новая экономическая программа, предусматривающая жесткие сокращения расходов.

Коммунисты заявляют, что коалиционное правительство во главе с Лукасом ПАПАДИМОСОМ не имеет мандата избирателей на проведение подобных мер и требуют досрочных выборов. Кроме того, они настаивают на том, что срочная парламентская процедура не позволяет как следует изучить 700-страничный документ.

Министр финансов отреагировал на выходку депутата гневной отповедью, а затем в более спокойном тоне потребовал провести голосование в ночь на понедельник.

«Парламент должен послать ясный сигнал сегодня в полночь, до того, как откроются рынки», - заявил Э.ВЕНИЗЕЛОС. По его словам, от этого «зависит спасение страны».

Парламент пока что не приступил к рассмотрению документа по существу, которое должно занять не менее 10 часов.

После перебранки между министром финансов и коммунистами парламент прервался на небольшой молебен, в ходе которого принес присягу политик, заменивший в парламенте депутата, который ушел в отставку в знак протеста против соглашения.