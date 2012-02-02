В Америке сегодня - День сурка

Знаменитый на весь мир зверек из штата Пенсильвания попробует предсказать, когда наступит весна.

Тысячи людей устремились в небольшой город Панксатони, чтобы увидеть, как сонного зверька вытаскивают из норы. На рассвете возле нее соберутся члены Клуба сурка во фраках и цилиндрах. Один из них спросит у Фила (так зовут главного пушистого метеоролога), видит ли он свою тень. Если да – то зима продлится еще шесть недель, если нет – то скоро наступит весна. Несмотря на то, что Фил угадывает не со стопроцентной точностью, праздник остается очень популярным. Такая же традиция – предсказывать погоду по тени сурка - есть и в Канаде.

В Пенсильвании День Сурка отмечается уже в 126-ой раз.

Эхо Москвы