Китайцы выпустили планшет специально для коммунистов

В Китае выпустили планшет Red Pad, предназначенный специально для членов Коммунистической партии.

Аппарат не из дешевых - он стоит примерно 1600 долларов, то есть вдвое больше, чем iPad на азиатских рынках. Одновременно Red Pad позиционируется как альтернатива "яблочному" планшету. Аппарат работает на операционной системе Android 3.2 и оснащен процессором NVIDIA Tegra 2 и 16 Гб памяти. Разрешение 9,7-дюймового экрана составляет 1024х768 пикселей. Кроме того, в Red Pad установлены программы для доступа к правительственным газетам и блогам. А одно из приложений предоставляет доступ к официальной документации и базе данных с контактами должностных лиц по всей КНР.

В массовую продажу аппарат не поступит. Он будет распространяться исключительно среди членов партии и сотрудников государственных организаций.

ТСН