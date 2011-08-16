Бойко и Присяжнюк готовят соглашение о развитии Киевщины

Ко Дню Независимости Украины 40 работников Национальной энергетической компании «Укрэнерго» получили в поселке Макаров Киевской области квартиры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, работники «Укрэнерго» получили квартиры в сданном в эксплуатацию 40-квартирном доме.

"Новые квартиры – это признак того, что регион развивается", - сказал председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК, который принял участие в торжественном открытии новостройки.

Он поздравил присутствующих от имени министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и отметил, что Министерство энергетики и угольной промышленности постоянно поддерживает область. В настоящее время Киевская облгосадминистрация и министерство прорабатывают совместное соглашение по социальному развитию региона.

После торжественного открытия новостройки губернатор Киевской области вместе с владельцами квартир посетил новые квартиры и отметил, что строители создали все условия для комфортной жизни людей.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.