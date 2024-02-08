Но если вы определенно не хотите, чтобы у вас было второе свидание с этим человеком, вы можете попробовать спросить именно об этом.

Первые свидания, хоть и нервные, но именно они становятся началом новых захватывающих отношений. Конечно, вы хотите произвести отличное первое впечатление — и здесь важно не только то, что вы рассказываете сами, но и ваши вопросы потенциальному партнеру.

Издание Best Life Online собрало мнения специалистов в области отношений, которые назвали вопросы, которые нельзя задавать на первом свидании, если хотите встретиться с этим человеком еще когда-нибудь.

Почему ты до сих пор одинок?

"Во-первых, это предполагает, что в одиночестве есть что-то плохое. Если вы на свидании и понимаете, что сидите напротив человека, который кажется удивительным и все еще одиноким, не спрашивайте его почему. Просто будьте счастливы с этого!" - говорит раввин и писатель Шломо Залман Брегман.

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Сколько это стоило?

Не важно, о чем идет речь – машине, квартире, часах или платье. Это только первое свидание, так что и стоимость чужого имущества — это не ваше дело.

"Это также заставит вас выглядеть поверхностным и беспокоящимся только о деньгах", — говорит эксперт по отношениям Бонни Уинстон.

Тебе нравится мой наряд?

Эксперты советуют избегать этого или любого другого вопроса, связанного с вашей внешностью.

"Вы можете быть недовольны ответами", — говорит тренер по свиданиям и отношениям Розалинда Седакка.

Ты много пьешь?

Тема алкоголя может быть деликатной для людей, поэтому ее освещение может заставить их почувствовать себя обязанными поделиться чем-то личным.

"Обсуждение подобных тем даже в шутку может показаться неправильным, если кто — то еще вас не знает", - объясняет тренер по свиданиям Кэндис Алстар.

Почему закончились твои последние отношения?

Независимо от того, насколько вы заинтересованы, не спрашивайте о предыдущих отношениях, особенно об их разводе или недавнем разрыве, советует Седакка. Это действительно не ваше дело на этом этапе отношений знать тяжелые подробности их разрыва.

Со сколькими людьми ты спал?

Этот вопрос никогда не бывает уместным, но особенно на первом свидании. "Это не ваше дело", — отмечает Брегман. "Это частная, личная информация. Зачем ее раскрывать вам, совершенно незнакомому человеку, которого они могут никогда больше не увидеть?!"

Ты владеешь своим жильем или снимаешь его?

Хотя вы можете подумать, что просто беседуете, на самом деле вы тонко оцениваете финансовое положение другого человека.

"Попытка выяснить, сколько денег на банковском счете у вашего потенциального партнера, никогда не будет хорошей идеей", – говорит эксперт по отношениям Лиза Ронис.

Какая твоя любимая поза для секса?

"Если вы не хотите иметь второе свидание, это отличный способ убить любую возможность. Возможно, вы думали, что это было бы забавно или отличный способ сломать лед – ошибаетесь", – говорит сертифицированный специалист по свиданиям Мишель Джи. По ее словам, практически невозможно спросить об этом так, чтобы вы не выглядели плохо.

Ты всегда так много ешь?

Это должно быть ясно, но Брегман говорит, что слышал о людях, которые спрашивали об этом на первых свиданиях раньше. Причины, которые они приводят? Все - от желания оценить, сколько будет стоить, если они окажутся вместе, до в целом симпатии к худым партнерам.

Независимо от причины, "любого человека, который спрашивает об этом... следует избегать любой ценой. Очевидно, у них нет такта", — говорит он.

Каким был твой бывший?

В общем, расспрашивать о чьем-то бывшем на первом свидании - плохая идея.

"Лучше всего относиться к первым свиданиям как к чистому листу для вас обоих. Знание прошлых отношений человека до того, как построить с ним собственные отношения, может заставить вас делать предвзятые предположения о нем на основе ограниченной информации. Эти темы должны возникать только позже в отношениях, когда вы знаете человека достаточно хорошо, чтобы интерпретировать его прошлые решения в свете того, кем они являются на самом деле", – говорит владелец службы поиска партнеров Барби Адлер.

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Как писал УНИАН, в счастливых отношениях партнеры могут говорить о чем угодно между собой, но все же стоит избегать определенных фраз и формулировок, которые могут испортить даже самые искренние отношения.

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