Укрзализныця уверяет, что дефицита на билеты в Крым пока нет

«Укрзализныця» пока не отмечает дефицита на билеты на летние поезда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО.

«На сегодняшний день нет дефицита билетов – только первые поезда назначаются на лето», - отметил он.

По словам А.ИВАНЬКО, в частности, если ранее в графиковых поездах по станции «Киев-пассажирский» предлагалось до 1,5 тыс. билетов, то сегодня по этой станции только в направлении Симферополя, Феодосии, Керчи и Евпатории есть в наличии до 6 тыс. билетов.

В частности, по данным А.ИВАНЬКО, на один из самых популярных поездов № 12 «Киев-Симферополь», куда билеты раскупаются в первую очередь, на 29 мая есть в наличии 86 билетов, 30 мая – 140, 31 мая – 73, начиная с 1 июня – 150-200 билетов.

А.ИВАНЬКО также отметил, что для обеспечения перевозок подготовлены и будут задействованы около 6 тыс. вагонов, из них почти 2 тыс. – с системами кондиционирования. «6 тысячами вагонов мы планируем полностью обеспечить перевозки пассажиров в летний период», - отметил он.

При этом А.ИВАНЬКО сообщил, что на летний период не поднимается весь парк вагонов. «Из 7200 вагонов максимально будут задействованы около 6 тыс. То есть весь парк не будет задействован, не будет поднят максимально из пунктов отстоя на летние перевозки», - отметил он. По его словам, обеспечить пассажирские перевозки существующим парком удастся за счет того, что «Укрзализныця» ускорила движение поездов, а также сократила простой вагонов в пунктах оборота.