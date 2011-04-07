Януковичу в каску вмонтировали бриллиант (фото)

Обладатель Гран-при Киевской выставки холодного оружия "Сабля для Януковича" будет в апреле представлен в Австрии.

Об этом сообщает сегодня "Газета по-українськи" (№50 от 7 апреля).

Саблю изготовил луганский оружейник Александр ТКАЛЕНКО.

"Сабля называется "Блеск Антрацита", но ее переименовали. Теперь это "Сабля для Януковича". Я инкрустировал ее углем вместо изумрудов и бриллиантов", - сказал А.ТКАЛЕНКО.

Оружейник добавил, что саблю делал два года. Уголь использовал для вставок на серебре и отделки крестовины. "Посвятил ее шахтерам и моему родному городу Антрацит. Сначала думал на рукоятке вылепить фигуру обычного шахтера. Но после того, как ЯНУКОВИЧ стал Президентом, разместил его фигуру на рукоятке сабли. Потому что он - Верховный главнокомандующий и имеет отношение к угольной промышленности", - сообщил А.ТКАЛЕНКО.

По его словам, рисунки на саблю вручную наносила мастерица Юлия ТУРЧЕНКО методом травления на стали: сверху наносила чистое золото и покрывала темным фиолетовым лаком.

А.ТКАЛЕНКО добавил, что над бюстом Виктора ЯНУКОВИЧА работал два месяца. "Основу из пластилина делал скульптор Марк ЗИНЧЕНКО. Объяснил, каким должно быть расположение головы, направление туловища. Первый раз пластилинового ЯНУКОВИЧА не узнал - имел соответствующую прическу, но лицом был похож на актера Алена ДЕЛОНА. Переделывали его больше 10 раз. Было трудно, потому что наименьшее прикосновение меняло черты лица. Когда достигли полного сходства, сделали восковую модель и отлили фигуру из серебра. Всего на саблю потратили килограмм серебра. ЯНУКОВИЧ весит 200 граммов", - уточнил он.

Каска в бюсте Президента украшена бриллиантом в один карат. "Бриллиант - точная копия шахтерского фонарика. Долго делали держатель для него. Хотел, чтобы был из платины, но не получилось. Оказалось, что платину невозможно расплавить в домашних условиях. Пришлось добавлять золото", - рассказал оружейник.

Себестоимость сабли составляет 12 тысяч долларов. "Когда ее делал, влез в огромные долги. Имею большую семью, воспитываю пять дочерей. Старшей исполнилось 17, младшей - 5 месяцев. Жена меня всегда поддерживает. Хвалит каждую работу. Теперь саблю оценивают в 200 тысяч евро. Но я не хочу ее продавать, собираю экспонаты для собственной выставки. Если появится несколько клиентов, сделаю точную копию", - подчеркнул А.ТКАЛЕНКО.

"В апреле планирую показать саблю в Австрии. Оружие я начал изготовлять в детстве. Первый кинжал сделал в 6 лет. Расплавил в домашней печи гвоздь, расковал его на рельсах. Рукоятку обмотал металлическим проводом. Тот кинжал до сих пор храню, хотя он весь заржавел. В 10 лет сделал классическую модель. Для нее использовал медицинский пинцет из хирургической стали", - рассказал оружейник.