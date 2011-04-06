Военком утопил в реке 168 личных дел призывников

16:15, 06 апреля 2011
Курьёзы
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Дело передали в суд

Военной прокуратурой Хмельницкого гарнизона направленно в суд уголовное дело в отношении военного комиссара г. Хмельницкий, который уничтожил 168 личных дел призывников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, установлено, что указанное должностное лицо, пытаясь скрыть от прокурорской проверки нарушения, допущенные во время оформления документов о призыве на воинскую службу, и уничтожил 168 личных дел, утопив их в реке.

 

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