Участников рынка не спросили, каким должен быть Центральный депозитарий

При создании Центрального депозитария на базе Национального депозитария Украины (НДУ) не исключена возможность прямого административного вмешательства.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава Наблюдательного совета Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДБЦ) Василий РОГОВОЙ.

«Мы оцениваем ситуацию (вокруг создания Центрального депозитария – УНИАН) как чрезвычайно серьезную, непрозрачную, когда все депозитарные активы, находящиеся сегодня на обслуживании в ВДЦБ, могут быть переведены путем прямого администрирования в Национальный депозитарий Украины», – отметил он.

«Центральный депозитарий, созданный таким способом, будет непрозрачным, а полученная таким способом информация будет использоваться не по назначению», – добавил В.РОГОВОЙ.

ВДЦБ также обратился ко всем акционерам относительно той ситуации, которая сегодня сложилась в связи с созданием центрального депозитария.

Глава Набсовета ВДЦБ также отметил, что поскольку за НДУ будет закреплена монополия на рынке депозитарных услуг после создания Центрального депозитария на его базе, госрегулятор может отозвать лицензию ВДЦБ на ведение депозитарной деятельности.

Он также напомнил, что в соответствии с меморандумом с МВФ было решено, что в Украине будет создан Центральный депозитарий на основании двух действующих на сегодняшний день депозитариев.

По словам управляющего директора инвестиционной группы «Универ» Алексея СУХОРУКОВА, создание депозитария на базе НДУ фактически станет шагом назад для всего фондового рынка. «Бизнес будет перетащен в НДУ. Как он там будет реализован - является серьезным вопросом. Есть много оснований полагать, что это будет делаться некачественно», - отметил он.

По информации вице-президента Центра исследований корпоративных отношений Вячеслава БУТКО, в соответствии с проведенным центром опросом, большинство действующих на рынке субъектов высказываются за создание Центрального депозитария на базе ВДЦБ. Всего, по его информации, в исследовании принимали участие 22 субъекта фондового рынка. Участники рынка также отметили, что никто не спрашивал их мнения о том, как должен выглядеть Центральный депозитарий.

Как сообщал УНИАН, в рамках программы взаимодействия Украины с МВФ 10 декабря 2010 года был подписан договор, в соответствии с которым Украина обязалась в 2011 году создать единый Центральный депозитарий, который будет полностью отвечать международным стандартам, управляться прозрачно, базироваться на принципах корпоративного управления, обеспечивающих сбалансированное представительство интересов участников рынка и государства, т.е. на базе ВДЦБ. Участие государства должно было состоять исключительно в создании эффективной законодательно-нормативной базы. Финансирование Центрального депозитария за счет государственных средств должно быть сведено к минимуму.

4 февраля 2011 года заместитель председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Виктор ИВЧЕНКО обратился к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с предложением создать Центральный депозитарий Украины на базе Национального депозитария Украины.

28 февраля 2011 года премьер утвердил состав оргкомитета и мероприятия по созданию Центрального депозитария на базе Национального депозитария Украины. В данную группу не вошли представители Всеукраинского депозитария ценных бумаг, созданного операторами фондового рынка.

Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джон ТЕФТ в письме к вице-премьер-министру Украины Сергею ТИГИПКО отмечал, что создание Центрального депозитария на базе ОАО «Национальный депозитарий Украины» противоречит договоренностям между правительством Украины и МВФ относительно создания Центрального депозитария ценных бумаг.