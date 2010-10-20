НАТО поможет Украине реформировать сектор разведки и безопасности

Эксперты НАТО высоко оценивают усилия Украины по реформированию сектора разведки и безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, об этом шла речь во время 7-го раунда экспертных консультаций Украина–НАТО по вопросам реформирования сектора разведки и безопасности.

"Украина была первой страной бывшего Советского Союза, которая приняла решение о начале сотрудничества с НАТО в сфере реформирования сектора безопасности и разведки и гражданско-демократического контроля. Философия этого решения всегда заключалась в предоставлении помощи Украине в процессе реформирования ее спецслужб для усиления демократического развития страны и защиты ее суверенности", - цитирует пресс-центр СБУ слова руководителя Офиса связи НАТО в Украине Марчина КОЖИЕЛА.

Пресс-центр СБУ также сообщает, что консультации по вопросам реформирования сектора безопасности и разведки позволили создать действенный механизм привлечения экспертного потенциала стран - членов НАТО для сотрудничества и обмена опытом по усовершенствованию эффективности учреждений сектора безопасности Украины и надлежащего функционирования системы гражданского демократического контроля за деятельностью специальных служб.

"Свидетельством этого является существенный вклад служб внутренней безопасности (СБУ) и разведывательных органов Украины в укрепление евроатлантического и европейского пространств безопасности, особенно в сферах противодействия международной организованной преступности, терроризму, наркобизнесу, киберпреступности и т.п.", - говорится в сообщении.

По результатам консультаций была достигнута договоренность о привлечении целевых групп национальных и международных экспертов в сферах деятельности служб внутренней безопасности и разведывательных органов и продолжении сотрудничества с международными экспертными институтами, в частности, с Женевским центром демократического контроля над вооруженными силами.

Пресс-центр СБУ также привел текст приветствия, которое направил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ участникам консультаций. "Мы уверенно можем утверждать: Украина владеет высоким ресурсом интеллектуальных, управленческих и политических возможностей для обеспечения эффективного демократического контроля и прозрачного руководства и осуществления контроля над сектором безопасности. Глубоко убежден, что нынешний диалог отечественных и международных специалистов станет новым толчком в дальнейшем развитии и укреплении национальной и международной безопасности", – говорится в письме Президента.

В консультациях приняли участие более 30 экспертов органов безопасности и разведывательных органов, министерств и учреждений Украины, представителей Международного секретариата Альянса и специальных служб стран - членов НАТО.