Похищенного профсоюзного лидера уволили за прогул

Председателю независимого профсоюза ОАО «Алчевский металлургический комбинат» Андрею ТИТАРЕНКО посчитали отсутствие на работе 8 июля, когда его похитили неизвестные, прогулом и вчера уволили с работы.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель председателя Конфедерации свободных профсоюзов Луганской области Татьяна КИСЛАЯ, прогулом ему также посчитали участие 31 мая в заседании Совета глав конфедерации.

Т.КИСЛАЯ объяснила, что на заседание Совета глав конфедерации А.ТИТАРЕНКО, как и других участников, был вызван официальным заказным письмом в адрес руководителя предприятия, где он работает.

По ее словам, 8 июля жена А.ТИТАРЕНКО после его исчезновения обратилась с заявлением в Алчевское городское управление милиции. Сам он в тот же день написал заявление о расследовании факта его похищения. У него есть справка из милиции, что он был вызван и находился в участке милиции с 16.00 до 22.30.

Заместитель Конфедерации свободных профсоюзов Луганской области также сообщила, что на заявление конфедерации в СБУ по поводу похищения А.ТИТАРЕНКО получен ответ, что делом занимается прокуратура Алчевска, которая уже отказала в возбуждении уголовного дела по факту его похищения.

Как сообщал УНИАН, 8 июля в 6.30 в Алчевске исчез председатель независимого профсоюза меткомбината А.ТИТАРЕНКО.

По словам Т.КИСЛОЙ, в конфедерацию позвонила по телефону жена А.ТИТАРЕНКО и сообщила, что утром мужчину у дома подобрал автомобиль, в котором сидели двое неизвестных, а позже ей позвонили по телефону с работы и сообщили, что А.ТИТАРЕНКО не появился на работу.

В 12.30 председатель независимого профсоюза вернулся домой и написал обращение в прокуратуру в связи с похищением его неизвестными.

По словам А.ТИТАРЕНКО, неизвестный мужчина предъявил ему какое-то удостоверение на имя ПИРИНА Олега Вадимовича, добавив при этом, что он из Луганска и является сотрудником отдела по борьбе с бандитизмом.

Владелец свидетельства также сказал, что на АМК похищена большая партия металла и им сообщили на предприятии, что А.ТИТАРЕНКО якобы имеет к этому отношению, поэтому должен сесть в автомобиль и ехать с ними.

Профсоюзного лидера продержали в автомобиле до 12.00. Потом А.ТИТАРЕНКО приказали идти домой и ожидать, когда в 15.00 ему привезут повестку.

Как сообщила руководитель ЦОС Управления МВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ, такого сотрудника как ПИРИН Олег Владимирович в органах УБОП нет и люди, которые задерживали А.ТИТАРЕНКО, никакого отношения к органам МВД не имеют. Она сообщила также, что жена А.ТИТАРЕНКО обращалась по поводу исчезновения ее мужа в Алчевское городское управление милиции.

Заместитель председателя Конфедерации свободных профсоюзов Луганской области считает, что это происшествие является ничем инім, как психологическим давлением на председателя независимого профсоюза.

По словам Т.КИСЛОЙ, независимый профсоюз на АМК был создан в апреле текущего года после того, как коллективное обращение рабочих к облгосадминистрации в феврале о нарушении их прав и вопросов охраны труда на комбинате ни к чему не привели. По ее словам, сразу после создания независимого профсоюза относительно членов организации начались “репрессии и угрозы”, даже в адрес семей.