Цветочные часы в Киеве запустят в момент капитуляции

Цветочные часы на склоне над улицей Институтской в столице уже полностью готовы к запуску.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на клумбе в виде “Ордена Победы” уже высажены 35 тысяч различных цветов, смонтированы стрелки и часовой механизм, подведен ток и обозначены цифры.

Стрелки часов сейчас показывают время двадцати минутах седьмого, но механизм обещают торжественно запустить ровно в полночь с 8 на 9 мая, когда был подписан акт о капитуляции Германии.

"Цветочные часы в виде “Ордена Победы” - это подарок города ветеранам Великой Отечественной войны, которые героически защищали нашу свободу " - сказал заместитель мэра Киева Виктор СИВЕЦ.

В пресс-службе КГГА напомнили, что после того, как в прошлом году туристы повредили механизм часов, к нему не будут подпускать людей. Фотографироваться можно будет с мостика над часами или с подиума в нижней части композиции. Часы охраняются вэб-камерами.

Как сообщал УНИАН, цветочные часы в Киеве в районе Майдана Незалежности запустили 23 августа 2009 года. Механизм цветочных часов в Киеве сломали на второй день после открытия. Их ремонт обошелся спонсорам в 3,7 тыс. грн. Причиной повреждения механизма, по информации мэрии, стала попытка туристов покататься на стрелках часов.

Диаметр цветочных часов в столице составлял 16,5 м, а длина стрелок - 7 и 4 м. В КГГА утверждают, что эти часы являются самыми большими в мире, и рассчитывают, что их внесут в Книгу рекордов Гиннесса.

В прошлом году на украшение часов было использовано 50 тыс. цветов.