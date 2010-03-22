Летчики побили мировой рекорд: вокруг Земли менее чем за 58 часов

Швейцарский летчик Риккардо МОРТАРА и его экипаж побили мировой рекорд, облетев Земной шар менее чем за 58 часов на самолете весом от 9 тыс. до 12 тыс. килограммов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на швейцарскую газету 24 Heures.

Самолет бизнес-класса Rockwell Sabreliner 65 вылетел из аэропорта Женевы в пятницу в 7.12 утра по местному времени и, облетев планету, приземлился там же в воскресенье в 17.06.

62-летний Р.МОРТАРА, его 28-летний сын Габриэль и 26-летний Флавьен ГУДЕРЦО, летя с минимальной скоростью в 647 километров в час, преодолели за 57 часов и 57 минут дистанцию в 36 тысяч 900 километров. Самолет пересек воздушное пространство 33 стран. Самолет сделал 10 посадок с целью дозаправки.

Сам Р.МОРТАРА за время полета спал всего полтора часа, при этом не покидая кресло пилота.

Летчики смогли бы обогнуть земной шар за еще меньшее время, если бы в ходе полета им не пришлось менять маршрут в связи с извержением вулкана в Исландии.

Предыдущий рекорд в этой категории принадлежит Артуру ГОДФРИ, в 1966 году облетевшему Землю на минимальной скорости в 436 километров в час.

В 2005 году американец Стив ФОССЕТТ без посадок облетел Землю на специальном легком самолете Virgin Atlantic GlobalFlyer за 67 часов.