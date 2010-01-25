Из Бундестага «эвакуировали» 17 мышей

Служба камер-егерей выловила и эвакуировала из Бундестага 17 поселившихся там мышей, которые мешали работе законодателей. Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на Bild.

Спасаясь от холодов, мыши обустроились в подвале расположенного в правительственном квартале дома Пауля Лебе, в котором находятся депутатские приемные и бюро.

Отлов производился с учетом природоохранного законодательства, пишет газета. Специалисты установили безопасные мышеловки, а затем вывезли 17 грызунов из Берлина в Бранденбург и выпустили в дружественную им среду.

Как отмечает Bild, вся операция обошлась немецким налогоплательщикам в 1500 евро, или по 88,2 евро за мышь.