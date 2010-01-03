Ноев ковчег оказался круглым

Легендарный Ноев ковчег (или его прототип) выглядел не как корабль в традиционном понимании, а, скорее всего, представлял собой нечто вроде гигантского круглого плота из тростника. К такому выводу пришел исследователь Ирвинг Финкель из Британского музея, который смог прочесть описание судна, спасавшегося от потопа, на вавилонской глиняной табличке, возраст которой оценивается приблизительно в 3700 лет. О результатах его наблюдений пишет The Guardian.

Речь идет о табличке с примерно 60 строками клинописи, которая в 1940-х была обнаружена где-то на Ближнем Востоке историком-любителем Леонардом Симмонсом (Leonard Simmons). Финкелю табличку показал сын Симмонса Дуглас. По словам ученого, известно несколько десятков клинописных табличек, на которых излагается история потопа, по всей видимости послужившая основой для библейской легенды. Однако это первая, на которой описывается внешний вид судна.

В этом изложении аккадского мифа о потопе бог говорит царю Атрахасису, чтобы он разрушил свой дом и построил лодку, а также отнесся с пренебрежением к имуществу, дабы спасти жизнь. Лодка, по словам бога, должна иметь стены из тростника и быть круглой: ее ширина и длина должны быть одинаковыми. Далее в табличке рекомендуется для строительства судна использовать пальмовые волокна, скрепленные битумом для водонепроницаемости. Заканчивается текст словами Атрахасиса, сказанными строителю ковчега, которому выпало остаться за бортом и погибнуть: герой мифа приказывает ему законопатить вход в лодку после того, как он сам войдет внутрь.

Финкель отметил, что судну, которое хотело спастись от потопа, вовсе не требовалось никуда плыть, а просто держаться на поверхности воды. По его словам, подобные круглые лодки и сейчас используются в Ираке и Иране.

Отметим, что в ветхозаветной книге Бытия размеры и пропорции ковчега описываются по-другому: 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту. Один локоть равен приблизительно 0,5 метра.

Лента.ру