Елизавета II на Рождество получила проигрыватель Blu-rаy

Высокотехнологичную новинку - проигрыватель дисков Блю-рей (Blu-rаy) подарили принцы 27-летний Уильям и 25-летний Гарри на Рождество своей любимой бабушке - королеве Великобритании Елизавете П. Внуки учли ее интерес к мультимедийным устройствам и сообща приобрели проигрыватель, который становится модным в домах Соединенного Королевства, сообщает сегодня британская пресса.

Технология, запущенная в 2006 году, получила свое название - "синий луч" - от использования для записи и чтения коротковолнового "синего" (технически сине-фиолетового) лазера. По свидетельству придворных, королева, которая любит просматривать скаковые состязания на компакт- дисках, "просто в восхищении" от подарка Уильяма и Гарри.

Интерес королевы к новинкам технологии - не секрет и для руководителей других стран. В апреле нынешнего года мультимедийный плеер "ай-Под" преподнес в Лондоне Елизавете П президент США Барак Обама. На нем уже были записаны видеофайлы о визите Ее Величества в американские штаты Вашингтон и Вирджиния в 2007 году.

ИТАР-ТАСС