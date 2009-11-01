Мишель Обама на Хэллоуин стала Женщиной-Кошкой

Первая леди Америки Мишель Обама по случаю Хэллоуина перевоплотилась в Женщину-Кошку, постоянный представитель США при ООН Сьюзан Райс - в диснеевского пса Гуфи, а пресс-секретарь президента Роберт Гиббс - в Дарта Вейдера из эпопеи "Звездные воины", сообщают корреспонденты президентского пула, допущенные наблюдать за празднованием в Белом доме.

Гостями Барака Обамы, который предпочел в этот день остаться в привычном виде, были две тысячи детей из школ столичного округа Колумбия и соседних штатов Мэриленд и Виргиния.

"Президент, первая леди и первая бабушка страны (мать Мишель Обамы) Мариан Робинсон, широко улыбаясь, в течение примерно получаса... раздавали на ступенях Белого дома сладости - изготовленные в Белом доме конфеты M&Ms, пирожные, и, конечно, сухофрукты", - говорится в сообщении пула.

Корреспонденты приводят также подробности внешнего облика первой пары страны.

"Президент был одет в повседневную одежду, клетчатую рубашку и черный свитер. Первая леди, наряд которой больше соответствовал духу праздника, была в кофте леопардовой расцветки. Она также надела кошачьи ушки (Женщина-Кошка), подвела черным цветом глаза, волосы собрала в пучок и надела на одну руку множество золотых браслетов", - сообщают журналисты.

Дети, как отмечается в сообщении, были рады сладостям и президенту. Лишь один маленький ребенок, расплакался, когда к ним с отцом подошел Обама.

Ради праздника преобразились сады Белого дома - там появились три гигантские тыквы, каждая весом не менее 450 килограммов, и множество тыкв поменьше. С самого здания резиденции свешивался гигантский паук. Из окон первого этажа выглядывали два гигантских глаза.

Президенту и первой леди пришлось праздновать Хэллоуин дважды - первый раз с детьми, а второй с семьями военнослужащих и детьми сотрудников Белого дома.

На втором празднике признанной звездой стала Сьюзан Райс. Костюм Гуфи произвел столь сильное впечатление на президента, что он, смеясь, просил журналистов не фотографировать ее в таком виде.

Некоторые представители президентского окружения так и остались неузнанными - их маски и костюмы заставили журналистов теряться в догадках.

Благодаря своих гостей, Обама отметил, насколько хороши их костюмы.

"Гости у нас замечательные, как, между прочим, и моя жена, очень симпатичная Женщина-Кошка", - сказал он.

РИА Новости