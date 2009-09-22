Медведев подарит Берну двух медвежат

Супруга президента РФ Светлана Медведева во вторник примет участие в церемонии передачи в дар Берну двух медвежат по случаю первого государственного визита президента России в Швейцарию.

Подарок президента России в честь первого государственного визита в Швейцарию символичен, отмечает РИА Новости. Берн - столица страны - был основан в 1191 году герцогом Бертольдом Пятым Церингенским, который, в соответствии с легендой, на охоте убил здесь медведя и дал заложенному им городу-крепости название "Бэр", что по-немецки означает "медведь". С тех пор медведь является гербовым животным города и кантона.

Одно из главных достопримечательностей Берна - Медвежья яма. С 1513 года в городе существует традиция содержания медведей в специальных вольерах, так называемых "ямах" для всеобщего обозрения. Сейчас Медвежья яма является частью зоопарка и представляет собой бетонную конструкцию, в центре которой находится искусственная берлога. Однако сейчас в ней никто не живет - в апреле этого года последний из медведей, болевший тяжелой формой артроза, по решению ветеринаров зоопарка был усыплен.

Между тем, городские власти и зоопарк заканчивают строительство медвежьего парка, площадь которого составит около 6,5 тысячи квадратных километров.

Торжественное открытие парка запланировано на 25 октября. На ограде Медвежьей ямы будет размещена памятная табличка с надписью на немецком языке, рассказывающей, что "президент РФ Д.А.Медведев и С.В.Медведева по случаю первого государственного визита в Швейцарию, 21-22 сентября 2009 года, подарили городу Берну двух медведей из России".